Yannick Bestaven, en tête du Vendée Globe, a creusé l'écart jeudi à la mi-journée avec ses poursuivants directs, Charlie Dalin, Damien Seguin, passé troisième dans la nuit, et surtout Thomas Ruyant, largement distancé. Au classement de midi, et à l'approche du Cap Horn, le skipper de Maître Coq IV avait 133,4 milles nautiques d'avance sur Charlie Dalin (Apivia), contre près de 109 à l'aube, grâce à une allure soutenue (plus de 20 noeuds).