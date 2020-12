Yannick Bestaven (Maître Coq IV) est toujours en tête du Vendée Globe, lundi, devant Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Dalin (Apivia) se trouve à 126,1 milles (233,5 km) de la tête de course, légèrement plus qu'au pointage précédent (123,7 milles). A l'inverse, le troisième, Thomas Ruyant (LinkedOut), a réduit l'écart, qui est passé de 166,7 milles (309 km) dimanche après-midi à 156,3 milles tôt lundi (289,5 km). Derrière eux, l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), quatrième, a lui aussi réduit son retard (393,9 milles soit 729,5 km), de même que le cinquième, Jean Le Cam, désormais à 422,5 milles (782,5 km).