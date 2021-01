Ils ont fait le trou. Yannick Bestaven et Charlie Dalin ont creusé un écart important, dans la nuit de jeudi à vendredi marquant le passage en 2021, avec leur premier poursuivant, Thomas Ruyant, rejeté à plus de 400 milles (743 km) du leader, alors que derrière la lutte continue entre une demi-douzaine de skippers.

Derrière, Thomas Ruyant (LinkedOut) compte toujours près d'une centaine de milles d'avance sur Damien Seguin (Groupe Apicil) qui a lui-même creusé un écart équivalent sur un groupe de quatre marins qui se suivent sur une vingtaine de milles, les places s'échangeant régulièrement entre Boris Hermann (Seaexplorer), Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family), Jean Le Cam (Yes we Cam!) et Isabelle Joschke (MACSF).