C'est un groupe de trois marins qui emmène la flotte de la course autour du monde en solitaire et sans escale, dans le Pacifique, au large de la toute petite île Macquarie. Yannick Bestaven (Maître Coq IV) est en première ligne, suivi de Dalin (Apivia) à 41 milles nautiques (77 km), et de Thomas Ruyant (LinkedOut), à 130 nm (240 km). Bien plus loin, Jean Le Cam (Yes We Cam!) se tient en quatrième position (345 nm soit 638 km).Les hommes de tête sont groupés et se doublent au gré des avaries et des conditions météo.