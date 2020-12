Yannick Bestaven (Maître Coq IV) conservait jeudi à la mi-journée la tête du Vendée Globe à l'entrée de l'Océan pacifique alors que Thomas Ruyant, remis d'une voie d'eau sur LinkedOut, grignotait son retard. Au classement de 11h, le navigateur, né à Saint-Nazaire et qui a grandi à Arcachon, comptait 92,7 milles (148 km) d'avance sur Thomas Ruyant et un peu plus d'une centaine sur Charlie Dalin (Apivia) alors que " le vent a un peu baissé, à 20 noeuds ", a-t-il expliqué.

Contraint à l'arrêt mercredi soir en raison d'une voie d'eau dans sa soute avant, Thomas Ruyant a repris prudemment sa course et a réduit l'écart avec Yannick Bestaven. En toute queue de flotte, à plus de 7000 km, Sébastien Destremau a été privé de barre, son voilier "Merci" étant donc ingouvernable. Le Toulonnais a dû installer une barre franche sur l'un de ses safrans pour contrôler le bateau et avance à vitesse réduite.