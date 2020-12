Yannick Bestaven poursuit sa route en tête du Vendée Globe depuis 12 jours, et dans des conditions météorologiques compliquées par une pluie incessante et un froid glacial, au beau milieu d'une dépression dans les mers du Sud.Il est toujours devant ses poursuivants Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Dalin (Apivia) navigue désormais à 135,6 milles (251 km) de Bestaven (Maître Coq IV), devant Ruyant (LinkedOut) , qui rattrape son retard, à 202 milles du leader (374 km). Ils s'apprêtent à dépasser le point Nemo, l'endroit de la planète le plus éloigné de toute terre émergée.