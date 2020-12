Le skipper de Maître Coq IV a concédé à Charlie Dalin (Apivia) un peu plus de dix milles nautiques (16 km) en six heures mercredi après-midi et n'a plus que 106,8 milles (198 km) d'avance sur lui, alors que les deux hommes devraient franchir le mythique Cap Horn samedi.

Derrière le duo de tête, le peloton des poursuivants perd du terrain: Thomas Ruyant (LinkedOut) et Damien Seguin (Groupe Apicil) ont vu leur retard s'accentuer de plus de 40 milles et naviguent désormais respectivement à 200,4 milles (371 km) et 205,3 milles (380 km). 70 milles derrière, Jean Le Cam (Yes We Cam!) et Benjamin Dutreux s'accrochent pour ne pas se laisser décrocher à l'approche de l'Atlantique sud.