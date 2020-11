Poursuivant sa descente de l'Atlantique sud, Charlie Dalin (Apivia), toujours leader du Vendée Globe, est désormais à 41,7 milles nautiques (77 km) devant Ruyant (LinkedOut). Le duel entre les deux Français se déroule loin devant Jean Le Cam (Yes We Cam!), doyen de la course, troisième à près de 300 milles du premier. Le Français Kevin Escoffier (PRB) conserve sa 4e place.