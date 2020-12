Charlie Dalin (Apivia) navigue toujours en tête du Vendée Globe suivi de son fidèle poursuivant Thomas Ruyant (LinkedOut), pointé jeudi à la mi-journée à 208 milles nautiques du leader (386 km). A un peu moins de 100 milles nautiques de Ruyant (185 km), Louis Burton (Burau Vallée 2) s'accroche à la troisième place. " Le vent sifflait dans le mât, les rafales étaient impressionnantes. J'étais vraiment à la limite, il y a eu quelques heures assez tendues ", a raconté Dalin (Apivia) jeudi matin lors d'une vacation avec la direction de course.

A 36 ans, le marin normand découvre les mers du sud et, cette année, elles sont particulièrement coriaces ! Le novice sur le tour du monde en solitaire ne s'est pas laissé impressionner et a affronté d'une main de maître les éléments, dans la nuit de mercredi dans la plus grosse tempête depuis le départ du Vendée Globe, le 8 novembre. "Je suis encore un peu fatigué de ma nuit de tempête. Heureusement que cette nuit (mercredi à jeudi), j'ai eu un peu moins de vent que prévu, ça m'a permis de bien récupérer", a poursuivi Dalin.