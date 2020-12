Vendée Globe

Dalin et le trio de tête se détachent, Simon et Davies font grise mine

1. Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 16.463,6 milles de l'arrivée

2. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) à 149,1 milles du premier

3. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 202,3

4. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 383,3

5. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) 386,3

6. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 402,9

7. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 439,9

8. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 449,6

9. Isabelle Joschke (GER/MACSF) 530,7

10. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 541,2

11. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 692,9

12. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) 924,2

13. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) 1.002,9

14. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) 1.040,9

15. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) 1.094,0

16. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) 1.252,4

17. Alan Roura (SUI/La Fabrique) 1.596,3

18. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 1.596,7

19. Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence) 1.740,5

20. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) 1.860,7

21. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 1.971,3

22. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 2.119,8

23. Pip Hare (GBR/Medallia) 2.261,3

24. Fabrice Amedeo (FRA/Newrest-Art et Fenêtres) 2.722,4

25. Miranda Merron (GBR/Campagne de France) 3.059,6

26. Alexia Barrier (FRA/TSE-4myplanet) 3.067,3

27. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) 3.089,6

28. Ari Huusela (FIN/Stark) 3.211,3

29. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) 3.257,6

30. Sébastien Destremau (FRA/Merci) 3.324,0

31. Jérémie Beyou (FRA/Charal) 3.652,6