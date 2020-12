Yannick Bestaven, aux commandes de Maître Coq IV, possède toujours 92,2 milles d'avance sur Charlie Dalin (Apivia), selon le classement publié à 5h, alors que Thomas Ruyant (LinkedOut) restait à près de 180 milles (178,6) derrière. L'objectif pour le leader est désormais de réussir à éviter le prochain système anticyclonique avant ses poursuivants, dans l'espoir de réussir, enfin, à creuser l'écart. Un peu plus loin, six marins se livraient toujours à une véritable course de régate, avec à peine 100 milles séparant Boris Hermann, quatrième sur Seaexplorer) et Gianclarlo Pedote (Prysmian Group), neuvième.