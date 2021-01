Au classement de 12h, Charlie Dalin compte 86,5 milles (160 km) d'avance sur Boris Herrmann, qui en cas de victoire, sera le premier étranger à s'imposer dans cette course en solitaire sans escale et sans assistance. Louis Burton (Bureau Vallée 2) est désormais 3e, à un peu plus de 100 nm du leader, suivi de Thomas Ruyant (LinkedOut) à 274,9 nm et de Yannick Bestaven, à plus de 300 nm de la tête mais qui bénéficiera aussi d'une compensation de dix heures et 15 minutes.