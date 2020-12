Charlie Dalin (Apivia) continuait de creuser l'écart sur le reste de la flotte du Vendée Globe, avec plus de 200 milles d'avance sur son plus proche poursuivant, Thomas Ruyant (LinkedOut), au pointage de samedi soir. Sur une mer "désordonnée, avec des vents de 30 à plus de 40 noeuds", Dalin repousse encore Ruyant (à 232,9 milles) tandis que Louis Burton (Bureau Vallée) s'accroche à la troisième place (à 273,9 milles).