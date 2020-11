Alex Thomson, Thomas Ruyant et Charlie Dalin, les trois favoris de la neuvième édition du Vendée Globe à bord de bateaux dernière génération, composent, mercredi à mi-journée, le trio de tête pour la première fois depuis le départ de la course. Le Britannique (Hugo Boss) maintient son leadership, suivi de Thomas Ruyant (LinkedOut) et de Charlie Dalin (Apivia), qui ont relégué à la place de quatrième Jean Le Cam (Yes We Cam!), sur un bateau ancien mais qui a tenu tête pendant plusieurs jours à Alex Thomson. La tête de la flotte traverse le Pot-au-Noir, une zone redoutée dont Alex Thomson devrait sortir en début d'après-midi.