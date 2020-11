Charlie Dalin est toujours en tête du Vendée Globe ce vendredi à la mi-journée. Le skipper a été le premier à entrer dans la zone des 40es Rugissants, dans la nuit de jeudi à vendredi. Dalin (Apivia), à la barre de son bateau flambant neuf, s'éloigne un peu plus chaque jour de son poursuivant direct, Thomas Ruyant (LinkedOut), handicapé par une avarie importante sur l'un de ses foils (appendices latéraux), qu'il a dû couper en partie dans la nuit. Dalin possède 262 milles nautiques d'avance sur Ruyant (486 km) et 365 nm (677 km) sur Jean Le Cam (Yes We Cam!), troisième, selon le classement de vendredi à 11h GMT.