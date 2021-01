Au classement de 22h00 (21h00 GMT), Bestaven reste deuxième à 20 milles nautiques (37 km) mais pourrait être bientôt dépassé par Thomas Ruyant (LinkedOut) et Damien Seguin (Groupe Apicil), respectivement à 33 milles (61 km) et 42 milles (77 km) derrière lui, qui naviguent beaucoup plus vite.