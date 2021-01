Charlie Dalin (Apivia), qui a fait le choix d'une route directe, revient au classement du Vendée Globe sur le leader Yannick Bestaven (Maître Coq IV), qui a opté pour une voie plus à l'est. Plus que 68,5 milles nautiques (127 km) séparent les deux marins, les deux seuls à avoir déjà passé le cap Horn, au classement de 18h comptant la distance leur restant à parcourir jusqu'aux Sables d'Olonne.