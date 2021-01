A 3.700 milles de la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne, soit moins de 6.000 km, et alors que le peloton de tête aborde le pot au noir, zone de convergence inter tropicale aux conditions de vent très incertaines, la bataille est très serrée et le suspense est total.

Dalin : "Le pot au noir est le point chaud du moment, on y verra plus clair après"

Et derrière, Burton peut sentir le souffle d'un groupe de trois navigateurs eux aussi encore en course pour la victoire finale: l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 3e à 34,6 nm de Dalin, Thomas Ruyant (LinkedOut) 4e à 58,8 nm et Damien Seguin (Groupe Apicil) 5e à 68,9 nm.