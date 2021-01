Yannick Bestaven, qui doit encore parcourir 6.156 milles théoriques jusqu'aux Sables-d'Olonne, compte à 12h 198,7 nm, soit 368 km, d'avance sur celui Charlie Dalin. Derrière les deux premiers, qui remontent l'Atlantique au large des côtes argentines, le 3e Thomas Ruyant (LinkedOut) a grignoté une dizaine de milles depuis le classement de 5h00 et pointe à 342,15 milles de la tête de course. Damien Seguin (4e, Apicil) et Benjamin Dutreux se sont aussi légèrement rapprochés, respectivement à 431,3 nm et 628,5 nm de Bestaven.