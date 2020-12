Charlie Dalin devance toujours Thomas Ruyant et Yannick Bestaven en tête du Vendée Globe, avec respectivement de 54,9 milles nautiques (101,7 km) et 77,4 nm (143,3 km) lundi matin. Près de 300 nm derrière le trio de tête, qui a franchi dimanche la longitude du cap Leeuwin au large de l'Australie, la bataille fait rage entre Jean Le Cam (Yes We Cam!) et Damien Seguin (Apicil). Le premier est repassé devant son concurrent mais possède moins de trois milles d'avance, selon le classement publié à 05H00 (04H00 GMT).