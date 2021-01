Au classement de vendredi (12h), Louis Burton a encore repris du terrai sur Charlie Dalin et ne concède que 18,7 milles nautiques (près de 35 km) sur Dalin, contre 30 nm vendredi matin. Au cours des dernières 24 heures, Burton a été bien plus rapide que Charlie Dalin et pourrait passer en tête dans la journée à mesure qu'il se replace vers l'est.