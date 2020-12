Charlie Dalin était toujours en tête du Vendée Globe lundi matin, poursuivi par Louis Burton et Thomas Ruyant, qui se livrent une lutte acharnée pour la seconde place, en plein océan Indien. Au bout de la nuit, Louis Burton (bureau Vallée) avait à nouveau repris à Thomas Ruyant (LinkedOut) la seconde place de la course, qu'il avait perdue dimanche soir, après l'avoir gagnée dans l'après-midi. Une poignée de milles séparent ces deux concurrents, qui ne cessent de réduire leur écart sur le leader de la course, Charlie Dalin (Apivia).