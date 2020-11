Les trois marins qui filent vers la pointe sud de l'Afrique naviguent sur des voiliers "volants" dernière génération (les "foilers"), intrinsèquement plus rapides que les monocoques traditionnels.

Thomson et ses deux rivaux creusent l'écart

Le premier de ces voiliers d'ancienne génération, Yes We Cam, barré par Jean Le Cam, pointe désormais à plus de 300 milles, en 4e position.