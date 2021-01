Charlie Dalin fait toujours la course en tête, mercredi en fin de journée, au 73e jour du Vendée Globe, suivi de l'Allemand Boris Herrmann, qui n'avait encore jamais été aussi bien classé sur le tour du monde en solitaire. Les classements, calculés d'après une route directe théorique au but, placent Dalin (Apivia) en tête avec 114 milles nautiques (211 km) d'écart sur Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), mais les deux skippers ont une trajectoire différente de celle empruntée par Louis Burton (Bureau Vallée 2), plus à l'ouest et visuellement aux avant-postes sur la carte.