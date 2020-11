Jean Le Cam n'en finit plus de surprendre son monde. Le skipper de Yes We Cam! est repassé cette nuit en tête de la course et mène la troupe de ce 9e Vendée Globe. Le Cam devance Alex Thomson à bord d'Hugo Boss de 4,41 milles à 9h ce samedi matin. Une vraie performance pour le skipper français de 61 ans, doyen de l'épreuve, à bord d'un bateau datant de 2007, pas censé jouer les premiers rôles de la course aux côtés des foilers dernière génération comme Hugo Boss.