Thomas Ruyant et Yannick Bestaven à moins de 100 milles : la pression s'intensifie derrière Charlie Dalin, toujours en tête du Vendée Globe samedi soir. Alors que Dalin (Apivia) s'approche du deuxième des trois caps mythiques qui jalonnent ce tour du monde en solitaire et sans escale, le Cap Leeuwin, Thomas Ruyant (LinkedOut) ne pointe qu'à 74,1 milles du leader (137 km) et Yannick Bestaven revient, à 84,9 milles (157 km).

Derrière eux, Damien Seguin (Groupe Apicil) et Jean Le Cam (Yes We Cam!), tous deux à 216 milles (408 km) emmènent un peloton allant jusqu'à la 10e place de l'Italien Giancarlo Pedote (Prysmian Group), situé à moins de 400 milles de Dalin. Les 27 concurrents encore en lice au 34e jour de course sont désormais dans l'Océan Indien, après le passage du Cap de Bonne-Espérance dans la nuit de vendredi à samedi d'un des favoris du départ, Jérémie Beyou (Charal) et de la lanterne rouge, le Finlandais Ari Huuela (Stark) samedi midi.