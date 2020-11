Charlie Dalin emmène toujours la flotte du Vendée Globe dans la longue et lente descente de l'Atlantique, avec dans son sillage Thomas Ruyant et Jean Le Cam, selon le pointage de mardi en fin de journée. Charlie Dalin (Apivia) poursuit son duel acharné avec Thomas Ruyant (LinkedOut) en tête de course. Les deux skippers rivalisent à bord de bateaux de toute dernière génération. Plus loin derrière ce duo, Jean Le Cam (Yes We Cam!), à la barre d'un bateau datant de 2007, ne lâche rien. Le marin de 61 ans se trouve à un peu moins de 300 milles nautiques (environ 550 km) du leader.