Partis des Sables d'Olonne il y a deux mois pour un tour du monde en solitaire, 27 skippers sont toujours en course mercredi et la moitié d'entre eux ont franchi le fameux cap Horn pour se lancer dans la remontée de l'Atlantique, Yannick Bestaven en tête.

Bestaven (Maître Coq IV), qui a pris les commandes du Vendée Globe le 16 décembre pour pratiquement ne plus jamais les quitter à l'exception du jour de Noël, a porté son avance en fin de journée à 280 milles nautiques (518 km) sur son nouveau dauphin, Damien Seguin (Groupe Apicil). Le groupe de tête compose avec un anticyclone et Bestaven et Seguin ont choisi de passer par le nord, quand Dalin et Ruyant ont opté pour l'ouest.