Après une nuit épique dans les vents violents qui a fait des dégâts dans la flotte, les fameux bateaux "volants" ont commencé mercredi à prendre les premiers rôles du Vendée Globe dans la descente de l'Atlantique. Au classement de 18h, Maxime Sorel (V And B Mayenne), sur la route la plus directe (sud), reste en tête mais Charlie Dalin (Apivia), à la barre d'un bateau flambant neuf, revient sur lui pour prendre les devants, après s'être écarté stratégiquement vers l'ouest. Charlie Dalin, qui fait son premier tour du monde, précède d'autres "bateaux volants" équipés des fameux foils, comme celui de Nicolas Troussel (Corum L'Epargne), 5e, du Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), 6e, ou encore Thomas Ruyant (LinkedOut), 10e.

Autre favori avec ces fameux bateaux volants, Armel Tripon (L'Occitane en Provence) s'est détourné dans la nuit vers La Corogne pour réparer un problème au mât et a repris le cours de la course mercredi midi. Kevin Escoffier (PRB) a, lui, souffert d'une voie d'eau. "La nuit a été, comment vous dire... mouvementée !", a lancé Thomas Ruyant (LinkedOut) depuis son bateau dernière génération. "La liste des bricoles à réparer s'est allongée. Sportif le truc ! La mer était horrible derrière le passage de la dépression, de face avec d'énormes vagues ! Le bateau sautait, tapait, souffrait... j'avais mal pour lui ! Cette fin de nuit a été terrible", a raconté Ruyant, 5e au classement général et qui a dû affronter des rafales de vent à 55 km/h et des creux de plus de 3 mètres.