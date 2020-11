Il tient bon. Le leader du Vendée Globe Alex Thomson (Hugo Boss) continue la course en tête vendredi matin, cependant désormais talonné par Thomas Ruyant (LinkedOut), l'un de ses principaux concurrents, qui a réduit l'écart, selon le classement de 5 heures. Le Gallois n'a plus que quelque 3,9 milles nautiques (7 km) d'avance sur le Français, et 43,9 nm (80 km) sur le troisième, un autre Français, Charlie Dalin (Apivia).