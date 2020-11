Toujours leader. Thomas Ruyant (LinkedOut) mène la flotte au large du Brésil avec 38,5 milles nautiques d'avance sur Dalin (Apivia) et 73,1 milles sur Thomson (Hugo Boss).

Les trois marins qui filent désormais vers la pointe sud de l'Afrique naviguent sur des voiliers "volants" dernière génération (les "foilers"), intrinsèquement plus rapides que les monocoques traditionnels. Le premier de ces voiliers d'ancienne génération, Yes We Cam, barré par Jean Le Cam, pointe à environ 275 milles, en 4e position.