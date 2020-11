Jérémie Beyou (Charal), l'un des grands favoris du Vendée Globe avec son bateau dernière génération capable de "voler", a percuté mardi soir un ofni (objet flottant non identifié) qui a endommagé l'un des safrans, a indiqué mercredi son équipe. Le navigateur, qui participe à sa quatrième course autour du monde en solitaire et sans escale, "prévoit une consolidation dès que les conditions météo le permettront", a précisé son équipe.