Damien Seguin (Groupe Apicil) vire en tête à la mi-journée du Vendée Globe. Partis dimanche des Sables-d'Olonne, les skippers du Vendée Globe slaloment mardi entre cargos et bateaux de pêches au large des côtes espagnoles et se préparent à affronter une grosse tempête qui devrait laisser des traces. "En ce moment, il y a des bateaux partout, des pêcheurs, des bateaux de la course, on va rentrer dans le rail d'ici peu. On dormira plus tard !", a expliqué Jean Le Cam (Yes We Cam!), deuxième de la course au classement à mi-journée mardi, juste derrière Damien Seguin (Groupe Apicil).