Au classement de 12h du Vendée Globe, Charlie Dalin, qui participe pour la première fois à cette course autour du monde sans escale et sans assistance, conserve 19,1 milles nautiques (35 km) d'avance sur Burton, engagé lui dans son deuxième Vendée Globe après avoir terminé septième en 2016/2017. Au large du Brésil, Dalin n'est pas en territoire inconnu, lui qui a remporté la dernière Transat Jacques Vabre sur ce parcours et a convoyé au retour son monocoque en solitaire vers la France. Mais cette fois, il doit faire avec un foil bâbord (côté gauche) endommagé.