Le Britannique Alex Thomson et le Français Jean Le Cam sont toujours en tête du Vendée Globe, vendredi en fin de journée, et filent à grande vitesse vers la dépression tropicale Theta, au large des Açores (Portugal). Thomson (Hugo Boss) et Le Cam (Yes We Cam!), tout comme Nicolas Troussel (Corum L'Epargne), quatrième, sont sur une route directe et devraient batailler avec les vents forts dans la soirée.