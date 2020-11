Alex Thomson (Hugo Boss) maintient le bon cap. Le Britannique pointait encore en tête du Vendée Globe mercredi matin à 05h00, alors qu'il se rapprochait de l'Equateur. Il est toujours suivi par le Gallois, Thomas Ruyant (LinkedOut), qui continue de se rapprocher, et du Français Jean Le Cam (Yes We Cam!).

"Entre le nord du Brésil et le golfe de Guinée, les six premiers bateaux ont certes un peu ralenti, voyant les speedomètres chuter autour des 10 noeuds, mais pour l'heure, la traversée de la zone de convergence intertropicale semble se dérouler sans trop de tracas", relatent les organisateurs mercredi matin, faisant état de températures autour des 30 degrés. La flotte est revenue à 32 bateaux après le retour en course mardi en fin de journée de Jérémie Beyou, qui avait dû faire demi-tour pour revenir aux Sables d'Olonne pour réparer après des avaries.

Le Français a passé sa première nuit sans encombre et se trouve dans le Golfe de Gascogne, où il se dirige vers un nouveau front. "J'y vais sur la pointe des pieds avec le matériel, j'ai fait un peu de sud pour éviter de prendre trop de vent avec l'arrivée du front", a expliqué le skippeur finistérien qui "veut faire les choses bien". "Ça fait très bizarre, j'ai l'habitude d'avoir des concurrents autour de moi et là, on ne peut pas appeler ça une course pour l'instant. (...) Maintenant, il faut que je fasse mon bout de chemin seul. C'est aussi un chemin introspectif", explique-t-il.

Classement mercredi à 05h00

1. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 21.402,4 milles de l'arrivée

2. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 69,9 milles du premier

3. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 111,6

4. Charlie Dalin (FRA/Apivia) 115,4

5. Kevin Escoffier (FRA/PRB) 189,9

6. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) 214,3

7. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 233,8

8. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) 235,4

9. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 256,3

10. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) 282,7

11. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 313,2

12. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) 318,7

13. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) 450,6

14. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 456,7

15. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 459,7

16. Isabelle Joschke (GER/MACSF) 561,5

17. Alan Roura (SUI/La Fabrique) 588,1

18. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) 598,0

19. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 755,3

20. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 1.021,2

21. Pip Hare (GBR/Medallia) 1.100,9

22. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) 1.127,8

23. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 1.142,7

24. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) 1.346,5

25. Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence) 1.402,6

26. Ari Huusela (FIN/Stark) 1.459,4

27. Alexia Barrier (FRA/TSE-4myplanet) 1.481,8

28. Miranda Merron (GBR/Campagne de France) 1.486,9

29. Sébastien Destremau (FRA/Merci) 1.530,0

30. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) 1.542,8

31. Fabrice Amedeo (FRA/Newrest-Art et Fenêtres) 1.727,7

32. Jérémie Beyou (FRA/Charal) 2.735,3

. Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne) Abandon

