Statu quo en tête de la course. Le Britannique Alex Thomson, à bord de Hugo Boss, mène toujours largement la flotte du Vendée Globe, au classement de mardi à 12h. Même si son avance se réduit sur son poursuivant immédiat, l'expérimenté navigateur gallois possède à la mi-journée près de 90 milles d'avance sur le Français Thomas Ruyant, à la barre de LinkedOut, et un peu plus de 122 milles sur un autre Français, Jean Le Cam (Yes We Cam!).