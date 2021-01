Il ouvre toujours la route sans perdre (ou presque) un pouce de terrain sur ses rivaux. Le skipper Yannick Bestaven conserve la tête du Vendée Globe mardi en fin de journée alors qu'il navigue dans l'Atlantique sud en composant avec un anticyclone qui joue les ralentisseurs. En route pour les Sables d'Olonne sur la côte française de l'Océan Atlantique, point d'arrivée de la course autour du monde en solitaire, il (Maître Coq IV) est suivi par Charlie Dalin (Apivia), deuxième à 182 milles nautiques (soit 337 km).

Lundi, ce dernier affichait un peu plus de 200 milles de retard, il s'est donc très légèrement rapproché. Le duo de tête a dans son sillage un autre tandem, formé de Thomas Ruyant (LinkedOut), troisième à 347 milles du leader (642 km), et de Damien Seguin (Groupe Apicil) qui, lui, pointe à 395 milles (731 km). Il reste un peu plus de 6000 milles à Bestaven, avant de rallier potentiellement en vainqueur l'arrivée.