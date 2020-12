La performance de Seguin est d'autant plus remarquable qu'il n'est pas équipé de foils, ces appendices latéraux qui permettent de s'élever au-dessus de l'eau pour prendre de la vitesse. C'est aussi le cas du doyen de la course Jean Le Cam (Yes We Cam!), en embuscade à 61 ans à la cinquième place, à 254,9 milles (472 km) du leader.