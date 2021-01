Depuis le pointage de 5h du matin, Dalin a grappillé 3 petits milles nautiques sur Bestaven grâce à une vitesse plus grande (20 noeuds contre 15), à l'approche du Cap Horn. Les deux skippers ont désormais une avance conséquente sur le troisième du classement, Thomas Ruyant (LinkedOut), relégué à plus de de 470 milles nautiques de Dalin, contre 400 à l'aube, et ce en raison notamment de la faible vitesse (10 noeuds) enregistrée par son bateau et d'un foil manquant depuis une avarie il y a un mois environ.