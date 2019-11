A 63 ans, le navigateur Francis Joyon (Idec Sport) a amélioré de 6 jours vendredi un nouveau record en solitaire, celui dit de 'La Mauricienne', de la Bretagne à l'île Maurice, signé en 19 jours et 18 heures. Parti le 19 octobre de Port Louis (Morbihan), il a rallié Port Louis (Ile Maurice) en un temps canon, soit 6 jours et 10 heures de moins que le précédent record, qu'il avait lui-même établi il y a 10 ans (26 j 4 h).

"Ca fait une grosse amélioration. Soit j'avais été vraiment pas rapide la dernière fois, soit j'ai été très rapide cette fois-ci !", a dit Joyon à son arrivée, soulignant que son bateau était "plus puissant que le précédent". Le détenteur du record du tour du monde en équipage en 40 jours (Trophée Jules Verne) a avancé "un bon enchaînement météo" pour expliquer sa performance, "et peut-être le fait que le skipper ait rajeuni de quelques années entre temps !".

Lancé dans une campagne de records

Victorieux de la Route du Rhum il y a un an, Joyon a décidé cette année de se lancer dans une campagne de records sur les eaux asiatiques. La Mauricienne est la première étape à son programme. Il doit être rejoint sur l'île Maurice par 4 coéquipiers (Bertrand Delesne, Corentin Joyon, Antoine Blouet, Christophe Houdet) avec lesquels il veut établir des temps de référence - non homologués - au Vietnam et en Chine. Après les fêtes de fin d'année, ils se mettront en stand-by à Hong-Kong pour un record en équipage, celui de la Route du Thé, soit près de 13.000 milles (24.000 km) pour aller à Londres en moins de 36 jours 2 heures (record détenu depuis 2018 par l'Italien Giovanni Soldini et 4 membres d'équipage sur Maserati).