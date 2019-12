40 jours et 23 heures. Voici la performance établie le 26 janvier 2017 par Francis Joyon et cinq coéquipiers (Idec Sport) que devra battre Yann Guichard. En stand-by depuis le mois d'octobre, il entend profiter de la seule fenêtre météo qui s'offre à lui pour partir dans les meilleures conditions. "C'est vraiment la première opportunité pour nous, on peut être en 5 jours à l'équateur", a indiqué à l'AFP Yann Guichard.

Le plus grand multicoque au monde (40 m de long) va quitter le port de la Trinité-sur-Mer pour se positionner au large d'Ouessant et s'élancer pour le record. Il s'agit de la 3e tentative pour Guichard. En novembre 2015, il avait échoué en bouclant sa circumnavigation en 47 jours et 10 h avec 13 membres d'équipage, soit 2 jours de plus que le record de l'époque (45 j 13 h 42 min). En janvier 2018, il avait démâté avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Un an plus tard, il avait effectué 16 jours de course avant d'abandonner en raison d'une avarie au safran.

Le bateau est ensuite resté sept mois en chantier, ce qui n'a pas permis à Yann Guichard de partir plus tôt. "On est vraiment opérationnel depuis une semaine, 10 jours. On a dû analyser ce qui s'était passé avec les safrans. Mais on a encore dans l'idée de faire une tentative, le bateau a le potentiel pour battre le record", a assuré le marin.