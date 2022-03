Quelques mois et puis s'en va. Le Brésilien Bernardinho, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de volley au monde, a démissionné de son poste de sélectionneur de l'équipe de France, championne olympique en titre, a annoncé mardi la Fédération française, en quête d'un successeur à deux ans des JO 2024. Double champion olympique (2004 et 2016) et triple champion du monde (2002, 2006, 2010) avec le Brésil, Bernardinho avait accepté au printemps 2021 de prendre la succession de Laurent Tillie, qui a occupé le poste de sélectionneur des Bleus pendant neuf ans, de l'été 2012 à l'été 2021.

