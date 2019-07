Challenger Cup de volley 2019 (M) : victoire surprise de la Slovénie

Six équipes ont pris part à cette édition : la Slovénie (pays organisateur), Cuba (issu des qualifications nord-américaines), l’Égypte (meilleure nation africaine), le Chili (issu des barrages Asie/Amérique du Sud), ainsi que la Turquie et la Biélorussie (qualifiées via la Golden European League).

Dans le groupe A, la Slovénie a émergé en tête en battant successivement le Chili (3-0) et la Turquie (3-1). Les Turcs ont validé le deuxième ticket qualificatif.

Dans la deuxième poule, c’est Cuba qui a pris la 1re place, à la faveur d’une victoire face à leur dauphin biélorusse (3-1) et d’un succès étriqué contre l’Égypte (2-3).

En demi-finale, le pays organisateur jouait face à la Biélorussie et les Slovènes se sont facilement imposé 3-1. Dans l’autre match, la Turquie s’est inclinée face à Cuba (2-3).

Lors de la finale, les Slovènes n’ont pas tremblé. Ils se sont imposés 0-3 : 24-26, 21-25, 21-25. Les Cubains ont semblé impuissants dans les moments décisifs. Leur adversaire, porté par un public en fusion, a sorti les coups qu’il fallait au bon moment.

Dans le match pour la 3e place, les Biélorusses l’ont emporté face à la Turquie (1-3). Les hommes de Viktar Beksha ont réalisé une performance historique en montant pour la première fois de leur histoire sur un podium international. Les Turcs, qui jouaient sans leur capitaine Arslan Eksi, n’ont pas su se relever après leur défaite sur le fil contre Cuba.

Grâce à sa victoire, la Slovénie participera à la prochaine édition de la Nation League. Elle prendra la place de la Bulgarie, qui a terminé dernière de cette édition.

L’année dernière, le titre avait été remporté à la surprise générale par le Portugal, qui avait battu la République tchèque en finale du tournoi.

Voici le classement final de la Challenger Cup 2019 :

1 : Slovénie

2 : Cuba

3 : Biélorussie

4 : Turquie

5 : Égypte

6 : Chili