L'équipe de France achève cette phase de poules invaincue. Ce jeudi soir, les Bleus ont tranquillement battu l'Estonie en trois sets (25-18, 25-17, 25-19), lors de la cinquième et dernière journée de cette première phase du championnat d'Europe de volley masculin. A la Saku Suurhall de Tallinn en Estonie, les champions olympiques ont fait preuve de sérieux et Bernardinho a même fait tourner. Les Tricolores terminent premiers du groupe D et se tournent désormais vers les huitièmes de finale.

Avant cette rencontre, l'Estonie, dernière de la poule, avait encore une chance de rester en vie dans la compétition. Mais devoir aller chercher sa qualification face aux champions olympiques était évidemment mission impossible. Cela s'est vérifié dès le premier set, que la France a dominé de la tête et des épaules, après avoir fait une différence notable dès 10-9 et en infligeant alors, à ce moment-là, un 7-0 à ses hôtes pour ensuite ne plus être revue (25-18).

Clevenot a pris ses responsabilités

Fort de cette entame réussie, le sélectionneur brésilien de l'équipe de France a alors fait reposer ses cadres et notamment Earvin Ngapeth, qui n'avait encore jamais été mis au repos dans une rencontre. Par conséquent, Trévor Clevenot a pris ses responsabilités (13 points), bien suppléé par le jeune Théo Faure (10 points), entré en jeu dès l'entame du deuxième set. Une deuxième manche qui a sensiblement ressemblé à la première. La France en a pris les commandes, pour ensuite ne plus les lâcher, faisant même grimper l'écart jusqu'à +9 (22-13, 23-14, 24-15) avant de conclure (25-17).

Devant leur public, qui n'a pas cessé de les encourager, les hommes de Cédric Enard, ancien adjoint de Laurent Tillie chez les Bleus, ont tenté de réagir, sous la houlette notamment de Kristo Kollo (9 points). Cela a bien permis aux locaux de faire la course en tête dans cet ultime set jusqu'à 10-9. En face, les champions d'Europe 2015, sûrs de leurs forces, n'ont évidemment jamais paniqué et ils ont fini par passer devant et creuser l'écart pour remporter leur quinzième manche de cette phase de poules (pour seulement une encaissée) (25-19).

Désormais, place aux matches à élimination directe. La France va prendre la direction de la République tchèque, et plus précisément d'Ostrava, pour la suite des événements et un huitième programmé ce lundi. Le but étant de continuer à surfer sur cette belle dynamique qui a débuté du côté de Tokyo.

