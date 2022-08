Quatre nouveaux qualifiés sont connus : la Serbie, l'Italie, les Pays-Bas et l'Iran ont obtenu leur billet ce lundi pour les huitièmes de finale du Mondial de volley, disputé en Slovénie et Pologne. Ces nations rejoignent la France, le Brésil, la Pologne et les Etats-Unis, qui avaient obtenu le leur dès dimanche.

La rencontre au sommet de la journée avait lieu à Ljubljana dans la poule de la mort (F), où les Pays-Bas et leur capitaine Nimir Abdel-Aziz, complètement déchaîné (32 points), ont remonté deux sets à zéro face à l'Argentine pour s'imposer au terme d'un tie-break parfaitement géré (28-30, 20-25, 25-21, 27-25, 15-9). Les Néerlandais se sont qualifiés en compagnie de l'Iran, vainqueur de l'Egypte (3-1). Les Argentins, médaillés de bronze aux Jeux Olympiques l'été dernier, devront battre le Qatar mercredi pour rejoindre la phase finale via un des quatre billets de meilleur troisième.

Cu côté du groupe A et E, la Serbie et l'Italie ont eux respectivement dominé Porto Rico (3-0) et la Turquie (3-0) pour s'assurer la tête de leur poule.

Les résultats

Poule E : Canada 3-0 Chine et Italie 3-0 Turquie.

Poule F : Argentine 2-3 Pays-Bas et Iran 3-1 Egypte.

Poule A : Serbie 3-0 Porto Rico et Ukraine 3-0 Tunisie

