Championnat du monde des clubs 2018 de volley-ball : l’Italie domine le tournoi masculin

Trentino est sorti 1er du groupe B en gagnant 3 matchs, et en ne concédant qu’un seul set. Sada Cruzeiro, qui était dans la même poule, a fini 3ème et a été éliminé. La deuxième place qualificative a été accrochée par les Polonais de l’Asseco Resovia Rzeszow.

Dans le groupe A, Cucine Lube Civitanova a viré en tête devant le Fakel Novy Urengoy. Le Zenit Kazan, vainqueur de la compétition l’année dernière, a été sorti après avoir perdu 2 matchs sur 3.

En demi-finale, Civitanova s’est défait de Resovia (3-1) tandis que Trentino a battu Fakel sur le même score. Le match pour la troisième place a été remporté par les Russes du Fakel Novy Urengoy aux dépens de l’Asseco Resovia.

Ce tournoi marque un bouleversement dans la hiérarchie du volley mondial, alors que les dernières 4 éditions ont été dominées par les Brésiliens (Betim, Sada Cruzeiro) et les Russes (Zenit Kazan).

Trentino, qui avait gagné 4 titres consécutifs entre 2009 et 2012, a presque disparu de la circulation entre 2013 et 2017. Ses seuls faits d’armes restaient une 3ème place en 2013 et en 2016.

La victoire de cette année signe donc le retour au premier plan du club le plus titré de la compétition, mais aussi du volley italien en général, car il faut remonter jusqu’à 1992 pour voir une finale 100 % transalpine.

Les récompenses individuelles ont été attribuées aux joueurs suivants :

MVP : Aaron Russel (USA – Trentino)

Meilleur passeur : Simone Gianelli (ITA – Trentino)

Meilleur réceptionneur-attaquant : Uros Kovacevic (SER – Trentino), Dmitry Volkov (RUS – Fakel)

Meilleur contreur central : Robertlandy Simon (CUB – Cucine Lube Civitanova), Dragan Stankovic (SER – Cucine Lube Civitanova)

Meilleur attaquant-opposant : Tsetan Sokolov (BUL – Cucine Lube Civitanova)

Meilleur libero : Jenia Grebrennikov (FRA – Trentino)