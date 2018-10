Volley / Mondial 2018 dames : La Russie et le Brésil écartés de la course au titre

Les six derniers candidats au sacre s'affronteront dans deux poules à Nagoya à partir de dimanche avec d'un côté le Japon, l'Italie et la Serbie et de l'autre la Chine, les Etats-Unis et les Pays-Bas. Les deux premiers de chaque poule disputeront les demi-finales.

Les Brésiliennes, championnes olympiques en 2008 et 2012, n'ont perdu que deux de leurs neuf matchs, soit le même nombre que le Japon et la Serbie, mais ont été devancées au nombre de points (en fonction des sets gagnés). Les Russes ont laissé passer leur dernière chance en s'inclinant 3 à 1 face à la Chine jeudi.

Les Etats-Unis sont le tenant du titre et la Chine le champion olympique en titre. L'Italie, seule équipe invaincue depuis le début du tournoi, vise un deuxième sacre après celui de 2002. Les Serbes chercheront à confirmer leur progrès un an après leur titre européen acquis face aux Néerlandaises. Les Japonaises comptent sur l'appui de leur public pour récupérer l'or, 44 ans après.