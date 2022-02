Il n'y aura pas d'équipe de France au championnat du monde masculin 2022. Prévu en Russie et maintenu par la Fédération internationale malgré l'agression en Ukraine, celui-ci doit avoir lieu du 26 août au 11 septembre prochains. A six mois de l'événement, Eric Tanguy, Président de la Fédération française de volley-ball, a déjà prévenu que les Bleus ne s'y rendraient pas, le tout pour des questions de sécurité.

"Nos équipes de France n’iront pas jouer sur les territoires russe et ukrainien, a écrit Tanguy sur sa page Facebook. La sécurité de nos athlètes est notre priorité." Cette annonce fait suite à une décision de la Fédération européenne, votée par la France, qui stipule qu'aucune "épreuve ou compétition de volleyball, de beach volleyball et de volleyball de neige organisée par la Fédération européenne n'aura lieu en Russie et en Ukraine jusqu'à nouvel ordre."

Ce samedi matin, Earvin Ngapeth avait réagi à l'annonce de la Fédération internationale qui maintenait l'organisation du Mondial en Russie pour la fin de l'été. "Sans moi merci", avait twitté la star de l'équipe de France, ouvrant la voie à un boycott. Celui-ci est venu par le haut, de la Fédération.

