Il y aura eu du bon et du moins bon pour pour les volleyeuses françaises face à la Serbie. Au final, les joueuses d'Émile Rousseaux se sont inclinées (25-19, 25-13, 17-25, 25-23). Les Bleus ont gagné leur premier match contre la Bulgarie 3 sets à 2 et se sont inclinées contre la Grèce 3 sets à 0. Elles affronteront la Finlande mardi (16h00) dans un match crucial dans la course à la qualification pour les 8es de finale de la compétition continentale.

Excellente troisième manche

Lundi en Turquie, les Bleues ont réalisé un très bon début de match, s'échappant au score dans le 1er set (6-1, 11-7 puis 17-13), avant de craquer complètement et de céder la manche 25-19. Surclassées dans le deuxième acte (25-13) par les Serbes, N.1 mondiales et récemment qualifiées pour les JO-2020 où elles joueront le titre, les jeunes Françaises (la moitié de l'effectif a 22 ans ou moins) ont réalisé une excellente troisième manche, remportée 25-17 grâce à une belle série de Manon Moreels au service en fin de set.

Les Françaises ont effleuré l'espoir de pousser les tenantes du titre continental au tie break, en menant 19-16 dans le quatrième set, mais ont dû rendre les armes 25-23 au bout d'un beau combat de plus d'une heure et demie, encourageant pour cette équipe en construction dans l'optique des JO-2024 à Paris.